На Київщині 3 молодики знущалися з підлітка та знімали це на відео: їх затримала поліція

У Київській області 3 зловмисників вчинили фізичне та психологічне насильство щодо 16-річного хлопця. Молодики били та знущались з юнака, били та принижували, фільмуючи свої дії на телефон.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київської області.

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Що відомо про інцидент зі знущанням з підлітка на Київщині

У поліції зазначили, що правоохоронцям про подію повідомив брат потерпілого. Внаслідок інциденту неповнолітньому спричинено моральні страждання та тілесні ушкодження.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місцеперебування кривдників.

Упродовж години оперативні працівники встановили трьох зловмисників. Ними виявилися 29-річний та двоє 26-річних мешканці Маловільшанської громади.

За місцями проживання фігурантів та місцем події правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, які зафіксували спеціалісти-криміналісти,

– мовиться у повідомленні.

Усіх молодиків затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліцейські затримали молодиків, що знущалися з 16-річного підлітка / Фото поліції Київської області

Слідчі також повідомили про підозру трьом зловмисникам за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

У суді 3 підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.