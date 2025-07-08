У Київській області по "Шахедах" працює ППО

Ударні дрони ворога вночі 8 липня залетіли до Київської області. У регіоні почали роботу Сили ППО.

Про це повідомили в Київській ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Київщину 8 липня: що відомо

Повітряну тривогу в Київській області оголосили зранку 8 липня о 04:54. Це сталося через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Після 5 години до регіону залетіли БпЛА російської армії. І Київська обласна військова адміністрація повідомила у соціальних мережах, що в регіоні є дрони й працюють сили Протиповітряної оборони.

Загалом цієї ночі дронів ворога було небагато. Окрім Київщини, про вибухи повідомляли з Миколаєва. Там відомо про пожежу у передмісті внаслідок атаки безпілотників.

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