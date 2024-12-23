У Київській області працює ППО: у регіоні може бути гучно

Ворог атакує Україну за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед". Цілі противника зафіксували у Київській області, по них працює ППО.

У зв'язку з цим місцеві можуть чути вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про вибухи на Київщині

У Київській області орієнтовно о 16:18 оголосили повітряну тривогу через рух дронів-камікадзе типу "Шахед" зі східних областей. Незадовго після цього у регіоні зафіксували ворожі безпілотні літальні апарати, по них працюють сили протиповітряної оборони.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги,

– ідеться у повідомленні ОВА.

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Нагадаємо, впродовж дня у Києві та області також чули вибухи, за даними місцевих пабліків. В обласні військовій адміністрації пізніше підтвердили, що через атаку дронів у регіоні працюють сили ППО по цілях. О 12:49 у Києві пролунав відбій. Водночас тривога у Київській області зберігалася.