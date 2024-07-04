У Київській області працює ППО
Джерело:Київська ОВА
На Київщині вночі 4 липня працює протиповітряна оборона. Це пов'зяно з фіксацією БпЛА у повітряному просторі.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Зауважимо, наразі в області оголошено повітряну тривогу.
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На Київщині працює ППО
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що орієнтовно о 00:25 на території Київської області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили повідомляли про цілі, які рухалися з боку Чернігівщини.
У Київській ОВА також закликали місцевих подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – додали там.Зверніть увагу! Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу. Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!