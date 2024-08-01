У Київській області відпрацювали сили ППО через "Шахеди"

Російські окупанти вкотре застосували дрони-камікадзе проти України. Це сталося вночі 1 серпня, серед цілей виявилася і Київська область.

Дрони запускали з північного та південного напрямку. Але, на відміну від попередньої ночі, їх не було багато.

Хронологія ночі Росія запустила "Шахеди" та обстрілювала балістикою: в яких регіонах тривога

Атака дронів на Київську область: що відомо

Ворог запустив "Шахеди" наприкінці доби 31 липня, про що повідомили у соціальних мережах Повітряні сили. Вони проінформували про небезпеку для Херсонської області, далі ж безпілотники тримали курс на Миколаївщину.

Згодом з'явилася інформація, що російські дрони-камікадзе прилетіли й з північного напрямку, тобто через Сумську та Чернігівську області. Їхній напрямок руху простежувався як західний, тобто у бік Київщини.

Туди вони в підсумку й долетіли. О 03:33 Київська ОВА повідомила:

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО.

Майже одразу після цього оголосили відбій повітряної тривоги в усіх областях, а Повітряні сили написали про відбій загрози ударних дронів.

Але у Київській області та столиці тривога пролунала знову буквально за хвилину – очевидно, виявили недобитий дрон. Для його подолання знадобилося ще трохи часу, і тоді вже відбій оголосили остаточно – о 04:03.

Цієї ж ночі оголошували загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Але офіційних повідомлень про якісь пуски ракет чи ураження не було.