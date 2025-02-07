У Київській області – вибухи: працює ППО
- У Київській області ввечері 7 лютого були зафіксовані вибухи через атаку російських дронів, працює ППО.
- Місцева влада закликала громадян залишатися в укриттях і не розповсюджувати інформацію про роботу ППО.
Росіяни ввечері 7 лютого запустили свої дрони по Україні, загроза зачепила і Київську область. У регіоні повідомляють про вибухи.
Там працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
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Що відомо про вибухи на Київщині
Повітряну тривогу на території Київської області оголосили орієнтовно о 20:20 через повідомлення Повітряних сил про загрозу ударних безпілотних літальних апаратів. За пів години небезпека досягла й української столиці.
Оборонці неба повідомляли про дрони у центральній, південній та південно-західній частині Чернігівської області. Також оприлюднювали дані про БпЛА на північному сході Київської області. Згодом про фіксацію БпЛА повідомили у Київській ОВА.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,
– ідеться у повідомленні.
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Місцева влада також закликала громадян подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Там нагадали про необхідність дотримання інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не оприлюднювати в мережі роботу сил ППО.
До слова, у ніч на 7 лютого росіяни також атакували область. Внаслідок цього пошкоджено господарське та гаражне приміщення в одному з районів. Пожежу, яка зайнялася на місці влучання, рятувальники швидко ліквідували. Даних про постраждалих немає.