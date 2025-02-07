У Київській області – вибухи: працює ППО

Росіяни ввечері 7 лютого запустили свої дрони по Україні, загроза зачепила і Київську область. У регіоні повідомляють про вибухи.

Там працюють сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили орієнтовно о 20:20 через повідомлення Повітряних сил про загрозу ударних безпілотних літальних апаратів. За пів години небезпека досягла й української столиці.

Оборонці неба повідомляли про дрони у центральній, південній та південно-західній частині Чернігівської області. Також оприлюднювали дані про БпЛА на північному сході Київської області. Згодом про фіксацію БпЛА повідомили у Київській ОВА.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Місцева влада також закликала громадян подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги. Там нагадали про необхідність дотримання інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не оприлюднювати в мережі роботу сил ППО.

До слова, у ніч на 7 лютого росіяни також атакували область. Внаслідок цього пошкоджено господарське та гаражне приміщення в одному з районів. Пожежу, яка зайнялася на місці влучання, рятувальники швидко ліквідували. Даних про постраждалих немає.