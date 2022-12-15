На Київщині через негоду ввели аварійні відключення світла

У Київській області 15 грудня – погіршення погоди. Мокрий сніг та пориви вітру спричинили аварійні відключення електроенергії в регіоні.

Попри погану погоду, енергетики оперативно відновлюють пошкодження електромереж. Про це повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

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Де немає світла

Без електрики через негоду залишаються 3 населені пункти в Бориспільському районі. Там живуть 3800 родин. Погода впливає й на темпи відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів мережі.

Крім того, 50% абонентів планово без електропостачання.

Треба економити електрику

Кулеба зазначив, що енергетики роблять все, аби відновити електропостачання й повернутися до вимкнень світла за графіком.

Вкотре наголошую, що багато залежить від нас,

– нагадав чиновник.

Він зазначив, що потрібно продовжувати тотальну економію світла. Не можна включати всі прилади одразу, коли електрика тільки з’являється. Також він подякував всім, хто відповідально ставиться до споживання.

Що цьому передувало

Сьогодні вдень у ДТЕК повідомили, що на Київщині запроваджують екстрені відключення світла, щоб збалансувати енергосистему. Цей крок мав дозволити уникнути аварій на обладнанні.

Це стосувалось лише жителів області. Натомість у самому Києві 15 грудня діють оновлені графіки стабілізаційних відключень.