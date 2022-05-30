У Київській ВА розповіли, чи є зараз загроза повторного наступу на столицю

Для повторного наступу на Київ Росія повинна створити велике угруповання військ. Без цього держава-агресорка вдруге не піде на українську столицю.

Загроза існуватиме аж до перемоги

Останніми днями військові експерти говорять про те, що Росія знову може напасти на Київ. Загрозу повторного вторгнення прокоментували у Київській міській військовій адміністрації.

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У Брянській та Курській областях Росії наразі не спостерігають ознак формування війська окупантів. Однак у КМВА зазначили, що не варто забувати про те, що Кремль може використати для своїх планів територію сусідньої Білорусі.

Київ, як столиця, є пріоритетною ціллю для захоплення російськими військами. Враховуючи значну кількість людського та матеріально-технічного ресурсу в Росії, небезпека повторного наступу залишається,

– розповіли в адміністрації.

Щоб створити угруповання для повторного наступу, ворогу потрібен час на підготовку. Станом на зараз зробити це раптово та за короткий термін – неможливо. Однак військово-політичне керівництво України щодня пильно стежить за діями окупантів.

Загроза існуватиме аж доти, поки ми не переможемо у війні. Тому Київ готується у разі потреби дати російським загарбникам потужну відсіч.

Арестович каже, що окупанти накопичили резерви

Про загрозу повторного наступу на Київщину заявив радник керівника Офісу Президент Олексій Арестович. За його словами, росіяни можуть спробувати знову напасти не лише на столицю, а й на Сумську та Чернігівську області.

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Арестович вважає, що ворог накопичив достатню кількість резервів. Нових бійців стягнули з депресивних регіонів Росії, де на людей активно впливають пропаганда та соціально-економічний фактор. Водночас політик вважає, що білоруське військо можуть втягнути у війну лише за певних умов. Зокрема, якщо росіянам вдасться захопити Луганську область і при цьому зберегти сили для подальшого наступу.

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