У Києві дівчина стрибнула на колію метро та рушила назустріч потягу

У київському метрополітені на станції "Льва Толстого" ледь не трапилася трагедія. Там 24 лютого дівчина вирішила кинутися під потяг.

Як повідомили очевидці, невідома стрибнула на колії та попрямувала назустріч поїзду, який прибував на станцію. Однак життя дівчини вдалося врятувати.

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Дівчину врятували

На щастя, машиніст встиг загальмувати перед самим заїздом на станцію. Після чого з натовпу до невідомої зістрибнув чоловік. Він поспілкувався з нею, а потім обійняв.

Згодом працівники метрополітену та поліції сумісними зусиллями витягли дівчину з колії. Як вони повідомили ЗМІ, після цього невідому передали медикам швидкої. Жодних ушкоджень на ній не було.

Правоохоронці отримали виклик, що дівчина стрибнула і перебуває на коліях. Вони швидко відреагували на повідомлення, сумісними зусиллями з працівниками метрополітену витягли дівчину з колії, викликали швидку, медики її оглянули. Тілесних ушкоджень не виявили. З нею все добре,

– розповіли в поліції Київського метрополітену.

Що відомо про учасників інциденту

За словами правоохоронців, дівчина була досить юного віку. Однак його вони не уточнювали, оскільки її здоров’ю нічого не загрожувало.

Чи був рятівник, який спустився до дівчини, сторонньою небайдужою людиною чи її знайомим – невідомо. В поліції детальних відомостей про нього не мають.

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