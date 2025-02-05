В Одесі жінка з дитиною випали з вікна багатоповерхівки: поліція з’ясовує обставини
- В Одесі жінка з дитиною випали з 16-го поверху багатоповерхівки, матір загинула, а дитину госпіталізували.
- Поліція з'ясовує обставини трагедії, працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.
У Київському районі Одеси матір з дитиною впали з 16-го поверху багатоповерхівки. Жінка загинула на місці, а дитину, близько п’яти років, госпіталізували.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поліцію Одещини. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.
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В Одеси з вікна випали матір і дитина
У Київському районі Одеси сталася трагедія – жінка разом із дитиною випали з вікна багатоповерхівки. Поліція отримала повідомлення про інцидент уранці 5 лютого.
За даними правоохоронців, від отриманих травм жінка загинула на місці, а дитину, якій приблизно п’ять років, госпіталізували. Наразі встановлюють особи постраждалих.
На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Остаточну правову кваліфікацію події нададуть після з’ясування всіх обставин.
До слова, раніше в Одесі автомобіль збив військового з протезом ноги, після чого водій втік з місця події.
Патрульна поліція Одеси повідомила, що конфлікт між постраждалим чоловіком і водієм вирішили самостійно.