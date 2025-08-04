Київську область атакують "Шахеди": працює ППО
- Увечері 4 серпня Росія запустила "Шахеди", які уже атакують Київську область, там працює ППО.
- Місцева влада закликає жителів перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші.
Увечері 4 серпня Росія знову запустила по Україні "Шахеди". Безпілотники уже атакують Київську область.
У регіоні працює ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.
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Що відомо про атаку "Шахедів" на Київщину?
Повітряна тривога на Київщині почала ширитися о 20:22.
Київщина (Броварський та Бориспільський райони) – загроза ударних БпЛА з Чернігівщини,
– попереджали у Повітряних силах.
О 20:44 небезпека дійшла й до Вишгородського району.
Про роботу ППО місцева влада повідомила о 20:51.
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"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – йдеться у повідомленні ОВА.
За оновленими даними ПС, станом на 21:05 БпЛА було зафіксовано на північному сході Київщини південно-західним/західним курсом.