Київську ОДА замість Бно-Айріяна очолить глава інвесткомпанії Чернишов

Кабінет міністрів України погодив призначення бізнесмена Олексія Чернишова новим головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідне рішення ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Повідомляється, що на засіданні 20 жовтня уряд погодив призначення Олексія Чернишова головою Київської ОДА. Раніше стало відомим, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення, і відбувається це на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Про Олексія Чернишова відомо, що він є засновником інвестиційної компанії VI2 Partners, а також головою Наглядової ради бізнес-асоціації "Український клуб нерухомості". Крім того, раніше Чернишова рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань як кандидата на посаду очільника Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.