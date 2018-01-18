17:57
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР НЕГОДА В УКРАЇНІ

Акаунт "Київської перепічки" в Instagram продали за 1 біткойн

15:30, сьогодні 1616 Читать новость на русском
Акаунт
Акаунт "Київської перепічки" в Instagram продали за 1 біткойн / Instagram / @perepichka_1981

Нашумілий Instagram-акаунт "Київської перепічки" з провокативною рекламою продукції продано. Остаточна сума угоди склала 1 біткоін та 990 XDR (криптовалюта системи Ripple – "24"). На момент покупки це дорівнювало 13 118 доларам США.

Про це сповістили екс-власники еротичного фейкового акаунту "Київської перепічки" в Instagram.

За їхніми словами, сума угоди за сторінку "Київської перепічки" в Instagram склала 1 біткоін (13 118 доларів США) і власниками сторінки стали "айтішники та майнери" з Дніпра, які планують перетворити акаунт на платформу для інформування про свою майнінгову ферму в Польщі.

Читайте також: Еротичний акаунт "Київської перепічки" в Instagram продають за шалену суму в біткойнах

Вони обіцяють зберегти "неповторний стиль сторінки, але перегравши його в сторону технологій майнінга та блокчейна". Однак від провокацій та сексизму обіцяють відмовитися.

Ми вважаємо, що привернути увагу через найпопулярніший і найгучніший акаунт в Україні буде цікавіше, ніж закуповувати рекламу. Всі передплатники аккаунта отримають знижки на обладнання в нашій фермі, яка буде будується за принципом фандрайзингу. Ми домовилися про дешеву електроенергію в Польщі, там не викрадають майнерів,
– зазначили нові власники акаунту.

З 12.00 години 17 січня акаунт був проданий і перейшов у власність покупцям з Дніпра. Їм також надався доступ до сторінки(номер телефону, e-mail, паролі), мобільний телефон, з якого робилися пости і до якого прив'язаний акаунт, розписки моделей і фотографа з дозволом на використання фото та права на акаунт, які дозволяють більше не повертати сторінку першим власникам.


Акаунт "Київської перепічки" в Instagram продали за 1 біткойн

Загалом, творці Instagram-акаунту "Київської перепічки" з моменту оголошення про продаж сторінки отримали 42 заявки і головна боротьба точилася між трьома потенційними покупцями — продюсером телеканалу, IT-стартапом з Білорусі та власне покупцями з Дніпра. В середньому за сторінку авторам проекту пропонували від 3000 до 6000 доларів.

Теги: Новини України LifeStyle Біткойн Новини Києва Курйозні новини Instagram
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Закон о реинтеграции Донбасса – козырь в руках Волкера на переговорах с РФ
сьогодні, 16:55 Закон о реинтеграции Донбасса – козырь в руках Волкера на переговорах с РФ
Олег Пономарь 944
Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов
сьогодні, 16:00 Що спільного у бізнесі Порошенка та Януковича і до чого тут Ахметов
Сергій Лещенко 711
Турчинов пояснив, як закон про реінтеграцію Донбасу вплине на дії Кремля в Україні
сьогодні, 17:36 Турчинов пояснив, як закон про реінтеграцію Донбасу вплине на дії Кремля в Україні
240
СММ-ників Порошенка звинувачують в крадіжці фото: деталі
сьогодні, 17:13 СММ-ників Порошенка звинувачують в крадіжці фото: деталі
380
Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові
сьогодні, 15:47 Генерал-губернатор Канади привезла Порошенкові "фантастичний" подарунок
3517
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук