Нашумілий Instagram-акаунт "Київської перепічки" з провокативною рекламою продукції продано. Остаточна сума угоди склала 1 біткоін та 990 XDR (криптовалюта системи Ripple – "24"). На момент покупки це дорівнювало 13 118 доларам США.

Про це сповістили екс-власники еротичного фейкового акаунту "Київської перепічки" в Instagram.

За їхніми словами, сума угоди за сторінку "Київської перепічки" в Instagram склала 1 біткоін (13 118 доларів США) і власниками сторінки стали "айтішники та майнери" з Дніпра, які планують перетворити акаунт на платформу для інформування про свою майнінгову ферму в Польщі.

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Вони обіцяють зберегти "неповторний стиль сторінки, але перегравши його в сторону технологій майнінга та блокчейна". Однак від провокацій та сексизму обіцяють відмовитися.

Ми вважаємо, що привернути увагу через найпопулярніший і найгучніший акаунт в Україні буде цікавіше, ніж закуповувати рекламу. Всі передплатники аккаунта отримають знижки на обладнання в нашій фермі, яка буде будується за принципом фандрайзингу. Ми домовилися про дешеву електроенергію в Польщі, там не викрадають майнерів,

– зазначили нові власники акаунту.

З 12.00 години 17 січня акаунт був проданий і перейшов у власність покупцям з Дніпра. Їм також надався доступ до сторінки(номер телефону, e-mail, паролі), мобільний телефон, з якого робилися пости і до якого прив'язаний акаунт, розписки моделей і фотографа з дозволом на використання фото та права на акаунт, які дозволяють більше не повертати сторінку першим власникам.



Акаунт "Київської перепічки" в Instagram продали за 1 біткойн

Загалом, творці Instagram-акаунту "Київської перепічки" з моменту оголошення про продаж сторінки отримали 42 заявки і головна боротьба точилася між трьома потенційними покупцями — продюсером телеканалу, IT-стартапом з Білорусі та власне покупцями з Дніпра. В середньому за сторінку авторам проекту пропонували від 3000 до 6000 доларів.