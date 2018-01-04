Київську вулицю заливає окропом
17:05, сьогодні 1630 Читать новость на русском
У Києві біля ТРЦ Караван прорвало трубу з гарячою водою. Тож вулицю буквально заливає окропом.
Про це пише спільнота dtp.kiev.ua.
"Акція від мерії: масштабні гарячі ванни в Києві біля Каравана. Доступні – гаряча сауна, душ, спа?" – пишуть у спільноті.
На фото можна побачити пару, що стелиться вулицею, а також забризкані водою автівки.
Ремонтники на місце події вже виїхали, а рух в районі обмежено.
Джерело: 24 Канал
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