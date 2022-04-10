"Київстар" відновив зв'язок у населених пунктах неподалік Маріуполя
Джерело:телеграм-канал "Маріуполь City"
Мобільний оператор "Київстар" 10 квітня відновив зв'язок у кількох населених пунктах поблизу узбережжя на Донеччині.
Також відомо, що з’язов відновили і в окупованому Бердянську на Запоріжжі.
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Зокрема, зв'язок та інтернет Kyivstar з’явився у таких населених пунктах:
- Мангуші,
- Ялті,
- Мелекіно,
- Урзуфі,
- Юріївці,
- Бердянську.
Додамо, що раніше Київстар пішов назустріч українським біженцям та зробив так, щоб у абонентів за кордоном діяли внутрішні тарифи. Це працює для українців, які зупинилися у Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Німеччині, Італії, Литві та Чехії.
До слова, у багатьох регіонах України мобільні оператори не працювали певний час. Втім, зараз вони відновлюють роботу. Станом на 19 березня стабільно працювали мережі у Києві, Херсоні, Харкові, Миколаївській та Сумській областях.
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