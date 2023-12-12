У МВС звернулися із важливою заявою через збій у Київстар

У роботі одного з найбільших українських операторів мобільного зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. Поки в абонентів відсутній зв'язок, за будь-якою допомогою можна звернутись до поліції.

Сьогодні, 12 грудня, через збій у Kyivstar у багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та інтернет-мережа. Глава МВС України зазначив, що у разі необхідності допомоги люди мають можливість звернутися до поліції.

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Заява голови МВС Ігоря Клименка

Якщо вам потрібна термінова допомога – зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини,

– заявив глава МВС України Клименко.

Також Клименко зазначив, що люди можуть попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах.

Клименко наголосив, що у пунктах незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi.

Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.

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