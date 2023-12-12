У МВС звернулися із важливою заявою через збій у Київстар
Джерело:МВС України
У роботі одного з найбільших українських операторів мобільного зв’язку Kyivstar стався масштабний збій. Поки в абонентів відсутній зв'язок, за будь-якою допомогою можна звернутись до поліції.
Сьогодні, 12 грудня, через збій у Kyivstar у багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та інтернет-мережа. Глава МВС України зазначив, що у разі необхідності допомоги люди мають можливість звернутися до поліції.
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Заява голови МВС Ігоря Клименка
Якщо вам потрібна термінова допомога – зв’язатися з рідними або викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини,
– заявив глава МВС України Клименко.
Також Клименко зазначив, що люди можуть попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах.
Клименко наголосив, що у пунктах незламності, розгорнутих на базі наших підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi.
Екстрені номери 101, 102, 112 працюють у штатному режимі.
Що відомо про масштабний збій у Київстар: основні новини
- Проблему помітили орієнтовно о 6:54 12 березня. Хоча ще щонайменше о 6:09 дзвінки можна було здійснювати без проблем.
- У ЛКП "Львівсвітло" повідомили, що через технічну несправність в оператора мобільного зв'язку Kyivstar всі відключення ліній вуличного освітлення відбуваються в ручному режимі. Мерія назвала ситуацію "нестандартною".
- Крім цього, Чернівці попередили про можливі труднощі з оплатою проїзду в громадському транспорті через валідатор, проте лише при використанні банківської карти чи NFC. Причина – збій в роботі Kyivstar.
- Збої пов'язані з ймовірною хакерською атакою на інфраструктуру оператора.
- У ситуацію втрутився міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Після підсумкової наради команди міністерства чиновник висловив упевненість, що проблеми зі зв'язком, з якими зіткнулися абоненти Kyivstar, будуть вирішені протягом декількох годин.