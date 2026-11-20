Унаслідок нічної російської атаки пошкоджено об'єкти "Київводоканалу". Через удари по енергосистемі в столиці також виникли перебої з водопостачанням. Крім того, серед працівників підприємства є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив у соцмережах "Київводоканал". Яка ситуація з водопостачанням у Києві Наразі у Печерському районі столиці спостерігається зниження тиску у водопровідній мережі. У деяких будинках можливе тимчасове припинення водопостачання. Фахівці "Київводоканалу" вживають необхідних заходів, щоб стабілізувати роботу системи та якнайшвидше відновити нормативний тиск. Водночас інформація про загиблих і постраждалих серед працівників підприємства наразі уточнюється. Нагадаємо, унаслідок масованої російської атаки 20 листопада в Києві також запровадили екстрені відключення електроенергії. Через удари по енергетичній інфраструктурі в низці регіонів України, зокрема на Київщині, виникли перебої з електропостачанням.