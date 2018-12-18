15:23
18 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Челябінський Париж. Реп, наркотики та Путін
      Вєсті Кремля
      21:20, 17 грудня
      Вєсті.UA: Новий "бюджетний" відпочинок Луценка. Розслідування Ляшка
      Вєсті.UA
      19:53, 17 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, 14 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, сьогодні
      Згадати Все. Заборонене кіно
      Згадати все
      14:17, 17 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      "Київводоканал" опублікував графік відключень води до кінця року

      376 Читать новость на русском
      Опубліковано графік відключень води у Києві до кінця року
      Опубліковано графік відключень води у Києві до кінця року / Christin Hume

      Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з цим планується відключення водопостачання.

      Про це повідомила прес-служба "Київводоканалу".

      Читайте також: Тарифи на опалення зросли ще в кількох містах України

      Планові відключення водопостачання проводитимуться за такими адресами та наступним графіком:

      18 грудня 

      - з 8:00 до 23:50 – вул. Сверстюка, 52, 52А, 54;
      - з 9:00 до 24:00 – вул. Туполєва, 5, 24;

      20 грудня

      - з 11:00 до 24:00 22 грудня – вул. Теслярська, 4, вул. Кайсарова, 15;
      - з 9:00 до 23:00 – вул. Тверський тупик, 7;
      - 9:00 до 17:00 – Андріївський узвіз, 15, 17, 19, 21, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, Андріївська церква;
      - 9:00 до 23:30 – вул. Героїв Дніпра, 41;

      21 грудня

      - з 20:00 до 9:00 22 грудня – вул. Глибочицька, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101; вул. Петрівська, 10, 12; пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 9;
      - з 9:00 до 24:00 – вул. Метрологічна,12;
      - з 19:00 до 10:00 22 грудня – вул. Гетьмана, 34, 36, 38; вул. Тупікова, 4, 21, 25, 27, 29, 31; вул. Леванєвського, 2, 4, 5, 33;
      - з 8:00 до 22:00 – вул. Гарматна, 2, 4, 6;

      25 грудня

      - з 9:00 до 22:00 – Харківське шосе, 210, вул. Горлівська, 209, 220;

      26 грудня

      - з 11:00 до 24:00 28 грудня – проспект Академіка Глушкова, 8А.

      Теги: Новини України Новини Києва комунальні послуги
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      14 грудня , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      4 українських військових загинули вчора на Донбасі
       25 січня 2015 , 12:59
      Савченко розповіла, чи готова стати президентом України
       6 лютого 2017 , 00:32 84
      Італія – Україна: матч був призупинений – стала відома причина
       10 жовтня , 22:46
      УЄФА суворо покарав російський клуб за поведінку вболівальників під час матчу Ліги чемпіонів
       24 листопада , 15:01
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук