"Київводоканал" опублікував графік відключень води до кінця року

Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з цим планується відключення водопостачання.

Про це повідомила прес-служба "Київводоканалу".

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Планові відключення водопостачання проводитимуться за такими адресами та наступним графіком:

18 грудня

- з 8:00 до 23:50 – вул. Сверстюка, 52, 52А, 54;

- з 9:00 до 24:00 – вул. Туполєва, 5, 24;

20 грудня

- з 11:00 до 24:00 22 грудня – вул. Теслярська, 4, вул. Кайсарова, 15;

- з 9:00 до 23:00 – вул. Тверський тупик, 7;

- 9:00 до 17:00 – Андріївський узвіз, 15, 17, 19, 21, 28, 28А, 30, 30А, 32, 34, 36, 38, Андріївська церква;

- 9:00 до 23:30 – вул. Героїв Дніпра, 41;

21 грудня

- з 20:00 до 9:00 22 грудня – вул. Глибочицька, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101; вул. Петрівська, 10, 12; пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 9;

- з 9:00 до 24:00 – вул. Метрологічна,12;

- з 19:00 до 10:00 22 грудня – вул. Гетьмана, 34, 36, 38; вул. Тупікова, 4, 21, 25, 27, 29, 31; вул. Леванєвського, 2, 4, 5, 33;

- з 8:00 до 22:00 – вул. Гарматна, 2, 4, 6;

25 грудня

- з 9:00 до 22:00 – Харківське шосе, 210, вул. Горлівська, 209, 220;

26 грудня

- з 11:00 до 24:00 28 грудня – проспект Академіка Глушкова, 8А.