Біля Старомайорського утворилося "кладовище" розбитої техніки Росії

Російська армія зазнає колосальних втрат під час повномасштабної війни в Україні. Зокрема, біля Старомайорського утворилось ціле "кладовище" розбитої техніки ворога.

У районі Старомайорського російська армія зазнала значних втрат у бронетехніці та живій силі. У мережу потрапили відповідні фото.

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Утворилось "кладовище"

З розбитих бойових машин піхоти та танків росіян на підступах до села утворилося "кладовище" знищеної техніки.

Крім цього, на знімках також можна побачити знищені БМД-2. У російській армії їх застосовують повітрянодесантні та аеромобільні війська. Біля бронемашини розкидані тіла ліквідованих російських солдатів.

Військові розповіли, що при наступах росіяни спочатку випускали декілька корегованих авіаційних бомб та потім били 152-мм артилерію.

Після цього на штурм йшла піхота та бронетехніка, яку прикривала велика кількість ударних FPV-дронів.

Вони намагалися прикрити свої пересування великою кількістю FPV-дронів і намагалися не допустити, щоб наша піхота досягла своїх позицій під час ротації,

– пояснив військовий.

Така тактика спрацювала, бо росіянам вдалося взяти значну частину села під контроль. Водночас це не дає їм жодної переваги.

Біля Старомайорського утворився "цвинтар" техніки росіян: дивіться фото

Втрати ворога на 11 червня 2024 року

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія вже втратила: