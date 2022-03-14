У Кличка прокоментували ранкові обстріли Києва

Зранку, 14 березня, окупанти обстріляли столицю. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник уже прокоментував ситуацію.

В ефірі телеканалу "Рада" він зазначив, що Росія продовжує стріляти по псевдовійськових об'єктах. І що ці обстріли – черговий пункт для Гааги.

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Рятувальники працюють на місці та перевіряють кожну квартиру

Микола Поворозник зазначив, що детальнішу інформацію можна буде надати лише після обходу всіх завалів. Рятувальники досі працюють на місці обстрілів, а також оглядають кожну квартиру. Мовиться про будинок в Оболонському районі столиці, в який о 5 ранку влучив артилерійський снаряд.

Поки що відомо про попередньо підтвердженого одного цивільного. Весь будинок евакуйовано. На місці рятувальники, пожежники, медики, Червоний Хрест, щоб надати всю допомогу людям, які проживали у цьому будинку,

– підкреслив він.

Про удар по заводу "Антонова" заступник голови КМДА лаконічно сказав, що він відбувся в абсолютно іншому районі міста. І що, мовляв, дві ворожі атаки не мають нічого спільного.

Що стосується загальної ситуації в місті, то запевняє Поворозник, до 5 ранку вона була більш-менш спокійною. Лунали повітряні тривоги, але не більше. І лише після 5 ранку відбулися дві ворожі атаки. Друга, нагадаємо, на завод "Антонов".

Наразі місто працює у режимі воєнного стану. По завершенні комендантської години запрацювали магазини. В деяких частинах столиці запустили громадський транспорт.

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