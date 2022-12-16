Кличко повідомив про вибухи у 3 районах Києва: спецслужби їдуть на місце
16 грудня 2022, 09:35Читать новость на русском
Віталій Кличко повідомив про вибухи у Києві. За його даними, всі спецслужби поїхали на місця.
Такі дані станом на ранок 16 грудня. Мер Києва знову закликав людей перебувати в укриттях.
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У Києві прогриміли вибухи
Вибухи у Деснянському районі столиці,
– заявив Кличко.
Згодом мер Києва написав, що вибухи пролунали ще у двох районах Києва. Зокрема, мовиться про:
- Дніпровський;
- а також Голосіївський райони.
"Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває", – пояснив Віталій Кличко.
Варто зауважити, що ще раніше 16 грудня в Києві вже були вибухи, працювала ППО. Детальніше читайте за посиланням.