Київська міська рада дозволила чиновникам КМДА приватизовувати об'єкти комунальної власності, навіть не проводячи аукціонів по багатьох із них. У такий спосіб мер Києва Віталій Кличко збирається розпродати 600 об’єктів, що належать киянам.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив лідер Громадського руху "Рідна країна" Микола Томенко.

"Київська міська рада дозволила чиновникам КМДА приватизовувати об'єкти комунальної власності, навіть не проводячи аукціонів по багатьох із них. Причому рішення так хитро сформульовано, що поза аукціоном буде можливість продати перш за все 31 комунальне приміщення столиці за заниженими цінами для нинішніх орендарів. А загалом до списку приватизації внесено близько 600 об'єктів комунальної власності. Фактично це власність наша з вами, всіх киян. А міський голова Кличко хоче продати ці 600 об'єктів. Мета ніби благородна – позбутися непрофільних активів та поповнити казну столиці кругленькою сумою. Але це тільки на словах. Насправді ж це шахрайська схема, яку вигадав Віталій Кличко, щоб уникнути проведення відкритих торгів та вигідно (читай за безцінь) віддати власність киян "потрібним людям", – повідомив політик.

Він наголосив, що Віталій Кличко робить все не для киян, а для потрібних йому людей.

"Вже настав час вголос назвати імена цих "достойників": це партнери ексдепутата БПП, президента фан-клубу Кличків Сергія Алєксєєва (майже 1,5 тисячі квадратних метрів поряд з відомим готелем Володимира Кличка); 7 приміщень належить громадським організаціям та родичам депутата з фракції "Єдність" Омельченка, а раніше активному депутату від Черновецького і Януковича Павлу Тесленку", – розповів Томенко.

Відомо, що рішення "Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Києва, які підлягають приватизації" протягли свого часу заступник голови КМДА Володимир Слончак та директор Департаменту комунальної власності мерії Андрій Гудзь.

"Коли ухвалювалось це ганебне для всіх киян рішення, міський голова Кличко демонстративно ігнорував заклики опозиційних депутатів провести приватизацію відкрито, через продаж кожного приміщення на електронному аукціоні в системі Prozorro. Як відомо, диявол ховається в деталях: закон про приватизацію комунальної власності в окремих випадках дозволяє прямий викуп орендарем, якщо той провів ремонт приміщення. Ще одна цікава шпаринка для шахрайства: серед орендарів, які претендуватимуть на прямий викуп власності, повно громадських організацій, які орендували власність киян за символічну 1 гривню на рік, та ще й начебто провели "ремонт" на "запаморочливу" суму!" – пояснив лідер ГР "Рідна країна".

Він нагадав, що Верховний суд двічі визнав дії Департаменту комунальної власності та його кишенькових бірж такими, що не відповідають закону та скасував результати тих аукціонів через недопуск людей, які хотіли заплатити за власність дорожче.

"Віталій Кличко не полишив своєї ганебної практики обкрадання киян і досі. Нова "прихватизація" від КМДА цього разу охоплює вже значно ласий шматок – 600 об'єктів продати за безцінь. Це вам не морозиво в дитини відібрати! Та й не факт, що майбутні володарі комунальної власності збережуть її цільове призначення. Тобто кияни лишаться музеїв, бібліотек, навіть підвалів, на приватизацію яких потрібна згода всіх мешканців будинку. Наш Громадський рух "Рідна країна" домагатиметься перегляду нечесної та непрозорої приватизації, а також повернення у власність киян всіх незаконно "прихватизованих" Кличком та його "друзями" об'єктів!" – резюмував Томенко.