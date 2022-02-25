Кличко просить мешканців Оболоні не виходити на вулицю

Мер Києва Віталій Кличко провів брифінг, в якому розповів жителям міста про поточну ситуацію. Столиця України у небезпеці через наступ та обстріли російських окупантів.

Російські війська продовжують обстріли та наступ на українські території. Пріоритетним напрямком для окупанта є Київ. Мер столиці Віталій Кличко на брифінгу попросив мешканців столиці бути обачними.

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Небезпека для Оболонського району

Окремо мер столиці звернувся до жителів Оболоні. Він закликав їх не покидати власних помешкань без потреби та ознайомитися з мапою укриттів.

Це небезпечно. Залишайтеся вдома, в приміщеннях або в укритті. Виходити можна якщо сигнал повітряної тривоги закінчився. З мапою укриттів можна ознайомитися на сайті КМДА,

– сказав Кличко.

Також мер Києва попросив обачно поводитися мешканців усіх інших районів столиці України.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.