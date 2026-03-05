Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

Чому Київрада збирається на позачергове засідання?

За словами Віталія Кличка, центральна влада не врахувала у загальному бюджеті допомоги містам їхній план. Він переконаний, що причина – це політика. Мовляв, на засіданні РНБО київській владі дали зрозуміти, що столиця не отримає допомоги.

Тому коригуємо ті плани, які сформували. Щоб їх могла розглянути Київрада. Тобто столиця має сформувати поетапний план енергостійкості. З першочерговими заходами, щоб пройти наступну зиму,

– вказав мер.

У понеділок, 9 березня, Київрада проведе позачергове засідання, на якому розглянуть проєкт плану енергостійкості столиці.

Кличко наголосив, що до відновлення енергетичної структури має долучитися і держава. Це має бути як фінансова, так і законодавча допомога, а також залучення урядових структур.

Міський голованагадав, що в інших містах плани підписують голови обласних військових адміністрацій, тоді як від столичного мера вимагають того самого – хоча він має право на підпис лише після погодження з Київрадою.

Кличко відкинув всі закиди щодо непідготовленості плану енергостійкості Києва. Він наголосив, що пропозиції були подані вчасно до Міністерства розвитку громад та територій.

До слова, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО схвалила "плани стійкості" для всіх регіонів, окрім Києва. Віталій Кличко охарактеризував це рішення як політично вмотивоване.