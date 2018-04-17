Кличко: Ми повертаємо незаконно відібрані у громади об‘єкти, такі як кінотеатр "Зоряний"

Столична влада повертає у власність міста об‘єкти, які були свого часу незаконно відібрані у громади. І аналогічне рішення повинно бути ухвалене щодо кінотеатру "Зоряний".

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради, пише сайт партії УДАР.

Він зауважив, що відповідне питання внесене до порядку денного сьогоднішнього засідання Київради. "Серед питань власності і майна є проект рішення про повернення громаді Києва приміщення кінотеатру "Зоряний". Переконаний, ми повинні ухвалити таке рішення. Ми повертаємо у міську власність об’єкти, які колись нахабно і незаконно забрали у громади. І продовжимо це робити", – наголосив Кличко.

Мер також додав, що влада Києва капітально ремонтує та реконструює приміщення дитсадків, що десятиліттями працювали не за профілем. Кличко нагадав, що днями він відвідав дитсадок в Святошинському районі, який вже приймає дітей. "Його капітально відремонтували, обладнали і тепер це найсучасніший і комфортний заклад. Загалом, цього року ми відкриємо 8 новозбудованих та реконструйованих садочків у столиці", – сказав міський голова.

Він наголосив, що в Києві цьогоріч також відкриється 10 оновлених парків та кілька туристичних зон.

Водночас, додав він, не всі розуміють, що робиться все це для мешканців Києва. "Я зараз говорю про акти вандалізму, яких побільшало в столиці", – підкреслив Віталій Кличко. Зокрема, він навів випадки, коли фарбою облили відремонтований підземний перехід, розбили вікна в новому трамваї, пошкодили скульптури малюків на Поштовій, регулярно б‘ють ліхтарі на відновленій огорожі Ботанічного саду на бульварі Шевченка.

"Відповідальність за такі правопорушення має бути невідворотньою і для всіх", – наголосив Віталій Кличко.