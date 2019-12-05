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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Кличко таки звільнив свого заступника Спасибка, який відмовлявся йти з посади

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      Олександр Спасибко / kyivcity.gov.ua

      Голова Київської міської державної адміністрації, мер Києва Віталій Кличко звільнив Олександра Спасибка з посади заступника голови КМДА.

      Кличко також доручив КМДА виплатити Олександрові Спасибку компенсацію за невикористану відпустку. Про це мовиться у розпорядженні від 3 грудня на сайті КМДА.

      До теми: Кличко проти всіх: хто претендує на крісло мера Києва?

      Що відомо про конфлікт Кличка зі своїми заступниками

      23 вересня Кличко заявив, що планує звільнити з посад двох своїх заступників Олександра Спасибка і Дмитра Давтяна. Останній у КМДА працював над проектами транспортної інфраструктури.

      Кличко попросив їх написати заяви про звільнення. Давтян сказав, що всупереч проханню Кличка не писатиме заяву. Спасибко також не послухався мера.

      24 вересня він відзначив, що не хоче бути людиною, на "яку покладають відповідальність за провали", які він не здійснював.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва КМДА Віталій Кличко
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