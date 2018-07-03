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Кличко: Цього року ми маємо відремонтувати якомога більше ключових магістралей

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Віталій Кличко
Віталій Кличко

Цього року столична влада поставила перед собою завдання відремонтувати якомога більше ключових магістралей, від яких залежить інтенсивність та комфортність руху в місті.

І поступово перейти до ремонту маленьких вулиць. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції капітального ремонту бульвару Академіка Вернадського.

Він зазначив, що більшу частину робіт на запланованих на цей рік об’єктах мають завершити в літній період.

Довжина ділянки, яку капітально оновили на бульварі Вернадського, – майже два кілометри. Загальна вартість будівельних робіт – понад 68 мільйонів гривень. При цьому, як заявив Кличко, на всіх об’єктах капітального ремонту в столиці комплексно оновлюється вся прилегла інфраструктура.

"Цю дорогу побудували ще у 1973 році. Жодного капітального ремонту з того часу тут не було – 45 років! На цій ділянці влаштоване двошарове покриття з полімерасфальтобетону, облаштували нові тротуари, нові бордюри, оглядові колодязі та озелененили прилеглу територію, – сказав Кличко. – І важливо, що дорожню розмітку тут нанесли холодним пластиком. Це в рази збільшує її термін експлуатації", – відзначив мер.

Він також зазначив, що нещодавно розпочали і капітальний ремонт великої транспортної магістралі – проспекту Академіка Палладіна.

"Це дасть можливість повністю оновити цей напрямок в‘їзду в місто і розвантажити основні магістралі. На Палладіна ми відремонтуємо майже 5 кілометрів дороги. Там ремонт розпочався в червні цього року. Термін виконання робіт – 9 місяців", – підкреслив мер столиці.

За його словами, на проспекті Академіка Палладіна повністю оновлять всі смуги руху, капітально відремонтують шляхопровід через залізницю, оновлять мережу дощової каналізації. Будуть на проспекті і нові тротуари, і велосипедні доріжки, і нове сучасне освітлення. Також передбачено облаштування місць для паркування.

При цьому Кличко підкреслив, що підрядні організації під час укладання договору, дають гарантію на нову дорогу 5 років. Якщо за цей час будуть виявлені недоліки, підрядник усуває їх за свій кошт. Мер також нагадав, що за попередніх два роки в Києві капітально відремонтували 502 кілометри доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів планують відремонтувати цього року.

Теги: Віталій Кличко Новини Києва Київрада КМДА
Джерело: 24 Канал
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