Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про намір брати участь у парламентських виборах в Україні, які відбудуться восени цього року.

Про це він сказав у кулуарах "Українського сніданку" у Давосі, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, це необхідно, щоб у парламенті була більша підтримки місцевого самоврядування.

"Я братиму участь у парламентських виборах і, з високою ймовірністю, політична партія "УДАР" братиме участь у парламентських виборах для того, щоб відстоювати інтереси і міста Києва, і кожного містечка, і кожного села в Україні", – заявив Кличко.

Читайте також: Українці в Давосі: хто й навіщо поїхав на Всесвітній економічний форум

Також він зазначив, що, за хорошого представництва, не буде мати великого значення, хто президент, а хто – прем'єр-міністр.

"Нам необхідно буде відстоювати на законодавчому рівні інтереси місцевого самоврядування, тому що насправді все починається з низів: з нашого двору, з нашого району, села, містечка", – пояснив мер столиці.

Кличко зазначив, що президентських амбіцій не має.

Нагадаємо, що 22-25 січня у Давосі (Швейцарія) проходить Всесвітній економічний форум. Це – глобальний майданчик для публічних і закритих дискусій світових лідерів, керівників великих корпорацій, бізнесменів. Предметом обговорення є гострі теми і події на міжнародній арені, питання розвитку економіки, вироблення стратегій та шляхів співпраці.