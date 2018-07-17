Клінічні ознаки дифтерії виявили ще у чотирьох людей

У чотирьох родичів 11-річного хлопчика, у якого діагностували дифтерію, виявили клінічні ознаки недуги.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Клінічні ознаки дифтерії діагностували у матері, батька, сестри і брата хлопця. Усього лікарі обстежили 18 людей, з якими контактував хворий.

Також у центрі додали, що діагноз "дифтерія" у 11-річного хлопчика з Чернігівщини підтвердили лабораторно.

Хлопця госпіталізували 13 липня. Йому ввели протидифтерійну сироватку, проте він і надалі залишається в реанімаційному відділенні. Важкість стану зумовлена ускладненнями з боку серцево-судинної системи та проблемами зі згортанням крові.

Що таке дифтерія?Це гостра інфекційна хвороба. Переважно вона вражає органи серцево-судинної, дихальної та нервової систем, а також надниркових залоз. На місці, яке вражає інфекція, виникає запальний процес з фібринозним нальотом.



Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень — вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих.