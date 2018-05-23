Клінт Іствуд вперше стане дідусем
87-річний культовий голлівудський актор та режисер Клінт Іствуд вперше стане дідусем.
Франческа Іствуд, донька режисера Клінта Іствуда та акторки Френсіс Фішер, невдовзі вперше стане мамою, повідомляє People.
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Клінт Іствуд, Франческа Іствуд та Френсіс Фішер
Про це 24-річна акторка оголосила церемонії вручення премії Environmental Media Association Awards у Лос-Анджелесі. Франческа вийшла на сцену з матірью вручати премію звідки і повідомила зірковій аудиторії, що вона вагітна.
Хто є батьком майбутнього малюка, ЗМІ не повідомляють.
Джерело: 24 Канал
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