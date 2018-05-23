87-річний культовий голлівудський актор та режисер Клінт Іствуд вперше стане дідусем.

Франческа Іствуд, донька режисера Клінта Іствуда та акторки Френсіс Фішер, невдовзі вперше стане мамою, повідомляє People.

Читайте також: Донька Клінта Іствуда відпочила топлес на пляжі (18+)



Клінт Іствуд, Франческа Іствуд та Френсіс Фішер

Про це 24-річна акторка оголосила церемонії вручення премії Environmental Media Association Awards у Лос-Анджелесі. Франческа вийшла на сцену з матірью вручати премію звідки і повідомила зірковій аудиторії, що вона вагітна.

Хто є батьком майбутнього малюка, ЗМІ не повідомляють.