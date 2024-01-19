У Клинцях палає нафтобаза, це одна з найбільших "бавовн" у Росії, яку влаштували ЗСУ, – ЗМІ

У Росії станом на 19 січня 2024 року відбувається одна з наймасштабніших пожеж від початку повномасштабного вторгнення. Палає нафтобаза у місті Клинці Брянської області.

Російські ЗМІ повідомляють, що пожежі вже надали підвищений ранг складності. Аби приборкати вогонь, залучили понад 140 росіян. Водночас наразі вони, як і завжди, не мають жодних успіхів. За повідомленнями місцевої влади, готуються застосувати так звану "пінну атаку".

Зверніть увагу Свіженька "бавовна" на нафтобазі у Росії: показуємо на карті, де розташовані Клинці

Що кажуть в Україні

У ГУР МО зауважили, що пожежі, вибухи та інші приємні речі часто відбуваються на об'єктах країни-агресорки. Пожежі на нафтобазах особливі тим, що порушують логістику ворога та зривають графіки постачання паливо-мастильних матеріалів.

Росіяни верещать, що пожежа у Клинцях – результат роботи українських БпЛА. У ГУР МО це не змогли ані підтвердити, ані спростувати. Водночас наголосили, що українські безпілотники, звичайно ж, можуть долати такі відстані.

До слова, джерело ВВС Україна заявило, що відповідальними за атаку є українські військові. За словами кореспондента видання, пожежа на нафтобазі біля Клинців є однією з найбільших у Росії внаслідок удару ЗСУ за час вторгнення.

Путін сконцентрував найбільше засобів РЕБ та ППО на українських окупованих територіях, військові об'єкти на території Росії і далі будуть відпрацьовуватися,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом у росіян епічно "палає". Дістається й "легендарній" (спойлер – ні) російській ППО.