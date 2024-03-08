"Потім згадуватиме за чаєм": як хлопці з 80 ОДШБр вели бої у радіоефірі з командирами

Журналісти проєкту "Український Свідок" приїхали під Кліщіївку, щоб поспілкуватися з десантниками та зафільмувати оборону наших позицій на цьому напрямку. Та просто на очах журналістів розгорнулася ціла історія.

Так, хлопці, які стояли в обороні, зазнали поранень. А командир роти відправив підмогу, яка мала евакуювати поранених.

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Журналісти побачили, як ідуть бої під Кліщіївкою

У новому відео проєкту "Український Свідок" – польовий командно-спостережний пункт 80 окремої десантно-штурмової бригади біля Кліщіївки, Бахмутський напрямок. Журналісти проєкту приїхали сюди, щоб поспілкуватись з десантниками та зафільмувати оборону Кліщіївки.

Та все склалося інакше: на позицію хлопців, які стояли в обороні, почали лізти росіяни. Наш боєць із позивним "Позитив", для якого цей бій був першим, зазнав поранення.

Командир роти "Барнс" розповів, що "Позитив" був найкращим під час навчання. А сьогодні за кількістю знищених ворогів він йде на рекорд.

"Барнс" вирішує вислати підкріплення, яке має замінити хлопців на позиції. Допомогти побратимам зголосилися хлопці, які тільки-но повернулися з бойової задачі. Серед них — "Нароха", якому уже 60 і він має їхати додому, бо вже не придатний до служби у ДШВ. Та бійці з позивними "Борода", "Бармалей" та "Ізя". "Барнс" постійно тримає зв’язок із "Позитивом".

Всі встали за тебе. Просто протримайся,

– передає командир по рації.

Він розповідає, що тут, на фронті, все, як у фільмах про В'єтнам або Другу світову.

"Все це увійде до підручників.Сподіваюсь, що тільки до наших. Але проблема у тому, що люди на останньому подиху, їх немає ким замінити. Який толк зі зброї, якщо нема кому виходити?", – каже "Барнс".

Раптом до КСП повертається "Бармалей". Він зазнав поранення у голову. Згодом "Барнсу" по рації повідомляють, що "Борода" теж поранений – у нього відкритий перелом ноги.

Історія для хлопців закінчилася вдало

Через постійні обстріли евакуювати його вдається лише наступної ночі. "Барнс" розповідає, чим закінчилася ця історія. "Позитив" вийшов на зв'язок своїми пострілами: вчора він знищив вісім чи дев'ять противників.

Він зміг вибратися самостійно, а потім його евакуювали. "Ізя" вивів групу з-під мінометного обстрілу, він живий та неушкоджений. "Борода" потрапив під мінометний обстріл, але його стан стабільний.