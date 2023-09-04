Для них це дуже важливо, – у ЗСУ розповіли, чому росіяни тримаються за Кліщіївку

Бої на Бахмутському напрямку тривають. Росіяни втратили там чимало військових, тому просто так не зможуть відступити. В цьому контексті дуже важлива Кліщіївка.

Якщо окупанти втратять цей населений пункт, для них це обернеться крахом. Про це 24 Каналу повідомив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш, пояснивши, що це відкриває багато можливостей для ЗСУ.

Дивіться також Прорив під Оріховом і наступ росіян на Куп'янськ: як змінилась лінія фронту за серпень

Чому росіяни не зможуть піти з Бахмута

Курдюмівка та Кліщіївка – це точки, в який ведуться найзапекліші бої на Бахмутському напрямку. Там окупанти намагаються контратакувати.

Вони тримаються за Кліщіївку, тому що її втрата призведе до втрат низки інших населених пунктів поруч. Це також дасть нам можливість контролювати південний фланг, що надалі дозволить нам глибше діставати в тил противника,

– зазначив Ілля Євлаш.

Зрештою, дасть змогу українським захисникам більше контролювати Бахмут. А він є для російських окупантів чи не найбільшим пропагандистським містом: за нього билися понад 10 місяців і втратили понад 100 тисяч осіб.

Просто так росіяни не зможуть звідти піти.

"Для них це дуже важливо, тому вони за будь-яку ціну, навіть під загрозою смерті, стоятимуть і тримають оборону. Проте їм це не дуже вдається", – зауважив начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ.

Штурмові, механізовані та артилерійські бригади щодня метр за метром звільняють наші території, вибиваючи окупантів. При цьому завдаючи ворогу максимального ураження. Зокрема, за добу 2 вересня ЗСУ знищили ротний опорний пункт і завдали чималих втрат особовому складу російського війська.

Ілля Євлаш розповів про важливість Кліщіївки для росіян: дивитись відео

Контрнаступ ЗСУ: про що пишуть західні ЗМІ