Клітинка і червоний бант: в якій сукні Меланія Трамп святкувала День незалежності США
Американський президент Дональд Трамп з дружиною Меланією організували пікнік для сімей військових у Білому домі в честь національно свята – Дня незалежності США.
На святковій події Меланія з'явилася у романтичному, ніжному та дещо простому образі. Вона обрала сукню-максі у дрібну біло-синю клітинку з великим червоним бантом на талії, а також класичні червоні лодочки.
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Меланія та Дональд Трамп
Свій образ вона доповнила стильною укладкою та макіяжем з акцентом на рум'янах.
Під час виступу Дональда Трампа Меланія стояла поруч та уважно слухала його промову. Завершилося святкування феєрверком, за яким подружжя спостерігало з балкону Білого дому.
Меланія обрала романтичний "лук"
Фото: Getty Images