Клітинка і червоний бант: в якій сукні Меланія Трамп святкувала День незалежності США

Американський президент Дональд Трамп з дружиною Меланією організували пікнік для сімей військових у Білому домі в честь національно свята – Дня незалежності США.

На святковій події Меланія з'явилася у романтичному, ніжному та дещо простому образі. Вона обрала сукню-максі у дрібну біло-синю клітинку з великим червоним бантом на талії, а також класичні червоні лодочки.

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Меланія та Дональд Трамп

Свій образ вона доповнила стильною укладкою та макіяжем з акцентом на рум'янах.

Під час виступу Дональда Трампа Меланія стояла поруч та уважно слухала його промову. Завершилося святкування феєрверком, за яким подружжя спостерігало з балкону Білого дому.

Меланія обрала романтичний "лук"

Фото: Getty Images

Допис, поширений First Lady Melania Trump (@flotus) 4 Лип 2018 р. о 7:34 PDT