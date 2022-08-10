Філармонія в Маріуполі – це і є вся суть росії та її окупації, – Андрющенко

У Маріуполі окупанти збираються здійснити самосуд над захисниками "Азовсталі". Це показове судилище потрібне росії, аби тиснути на Україну.

Таку думку 24 каналу висловив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. У мережі з'явилося відео тюремних "кліток", у яких окупанти хочуть утримувати воїнів полку "Азов" під так званого "трибуналу".

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За словами Андрющенка, парадоксально, що металеві камери встановили саме у Маріупольській філармонії. Адже раніше окупанти разом із владою російського Санкт-Петербурга заявляли про плани відремонтувати цю будівлю.

"У цьому вся суть росії"

"Обіцяли, що це буде найбільша культурна споруда у місті, куди навіть переведуть трупу розбомбленого драмтеатру. А починається усе з такого судилища", – сказав радник мера Маріуполя.

Він додав, що такі дії демонструють сенс усього, що робить кремль у Маріуполі.

Наша філармонія і це судилище – оце, власне, і є вся суть росії і її окупації. Це дуже символічно,

– наголосив Андрющенко.

Коли окупанти планують влаштувати судилище

Як повідомив радник мера Маріуполя, російські загарбники ще не визначилися, коли влаштують так званий "трибунал" над азовцями.

Озвучуються дати наприкінці серпня – на початку вересня. Але насправді це буде залежати від ситуації на фронті, і не лише у Донецькій області,

– сказав Андрющенко.

Навіщо це росіянам

Радник мера Маріуполя вважає, що організація демонстративного судилища над українськими захисниками потрібна росії для кількох цілей.

З одного боку, російська пропаганда хоче "нагодувати" цим продуктом свою внутрішню аудиторію. Мовляв, от як "росіяни здолали непереможний "Азов".

З іншого боку, окупанти прагнуть посіяти розбрат серед українців, які переймаються долею азовців.

Андрющенко нагадав, що підготовкою так званого "трибуналу" займаються проросійські бойовики із Донецька. Він припустив, таким чином загарбники збираються тиснути на українську владу.

У так званій "днр" існує "офіційна" смертна кара. У нас є гіпотеза, що вони (окупанти – 24 канал) сподіваються спонукати українську сторону бути більш лояльною до якихось перемовин,

– сказав радник мера Маріуполя.

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