Євросоюзу невигідно виключати Угорщину: пояснення політичного експерта

Євросоюзу не варто виганяти Угорщину, адже згодом вона може перетворитися на так звану "другу Росію". Значно краще тримати їх біля себе.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Він порівняв цю ситуацію з Білоруссю, яку Євросоюз свого часу "відпустив" – і там переміг вплив Росії.

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Є поганий прецедент в історії ЄС

Як нагадав Клочок, Білорусь входила до зовнішньополітичної ініціативи ЄС "Східне партнерство" ще з 2009 року разом з Україною, Молдовою, Грузією, Азербайджаном, Вірменією та Молдовою. Усі ці держави в перспективі могли стати членами ЄС.

Лукашенко неодноразово спекулював в ЄС щодо фінансування, "поблажок" тощо. Та зрештою після виборів та протестів у 2020 – 2021 роках Білорусь викинули зі "Східного партнерства".

І ми бачимо, що зараз твориться в Білорусі. Там вже переміг рашизм. Це сталося, бо Європа звідти пішла,

– наголосив Клочок.

Те саме може статися і з Угорщиною, якщо Європа зовсім звідти піде. Там залишиться прошарок населення, який не матиме прихистку для відстоювання демократичних інтересів. На думку Клочка, Євросоюз має допомогти таким людям відстоювати свої інтереси та змінювати владу в країні легальним шляхом.

Як це робити – нехай ЄС визначиться. Там знають, мають практику, і там утверджені демократичні принципи та інституції. Інакше Угорщина стане Росією №2. Це легко – виключити, забути, не звертати увагу. Не можна цього робити. Потрібно лишати біля себе,

– вважає Клочок.

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Нагадаємо, нещодавно Угорщина не підтримала фінансовий пакет допомоги для України на 2023 рік. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що його країна не буде підтримувати план довгострокової фінансової підтримки України.

В Євросоюзі планують надати Україні фінансовий пакет завбільшки до 1,5 мільярда євро щомісяця. В сукупності Київ мав би отримати до 18 мільярдів євро допомоги.