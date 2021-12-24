Клоуни, це українці придумали Росію, – Арестович відповів Путіну

Олексій Арестович відреагував на абсурдну заяву Володимира Путіна, що начебто Володимир Ленін був "засновником" України. Український політик схарактеризував ситуацію словом "клоуни".

Радник глави Офісу Президента Арестович нагадав очільнику Кремля, що без України ніколи не було б Росії. Її вигадав Феофан Прокопович – ректор Києво-Могилянської академії.

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Арестович наголосив, що росіяни не знають власної історії.

Клоуни. Якби не Україна, не було б жодної Російської імперії, яку вигадав наш Феофан Прокопович, який вас, ідіотів Романових (династія російських царів), переконував, що треба проголошувати себе Росією,

– заявив політик.

За словами Арестовича, це було необхідно, щоб "затхла Москва, яка сиділа у болотах", отримає хоча б якесь визнання у світі.

Радник глави ОП також зауважив: СРСР у кращі роки також правили українці – "дніпропетровський клан".

Абсурдна заява Путіна

Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що Україну "створив" Ленін, але вже після своєї смерті.

Пояснити такий "феномен" мертвого Леніна очільник Кремля, звичайно, не зміг.

"Хто її створив? Ленін Володимир Ілліч, коли створював СРСР. Щоправда, після його смерті, але за його принципами", – заявив Путін.

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