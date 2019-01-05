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      Клуб Першої ліги залишився без футболістів та персоналу посеред зимової перерви

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      ФК "Суми" можуть припинити своє існування
      ФК "Суми" можуть припинити своє існування

      Клуб Першої ліги "Суми" залишився без футболістів, тренерського штабу і співробітників.

      За інформацією Footboom, зараз в клубі залишилися тільки директор і бухгалтер. Команда на сьогоднішній день не має ні спонсора, ні президента, ні коштів для подальшого існування.

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      Протягом кількох місяців команда виступала без зарплат та преміальних, що змушувало гравців покидати клуб. На останній матч перед зимовою паузою команда заявила лише 14 гравців. Також "Суми" покинув і головний тренер Сергій Золотницький.

      Фінансове становище змусило команду переїхати з обласного центру в Охтирку, де оренда стадіону дешевша.

      Нагадаємо, що уминулому сезоні клуб до останнього туру боровся за виживання і завдяки успішній серії навесні зумів зберегти прописку в Першій лізі. На зимову перерву "Суми" пішли на 11 місці в турнірній таблиці.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт
      Джерело: 24 Канал
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