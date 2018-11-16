Клуб Реброва планує посилитися братом Поля Погби

Гвінейський захисник "Генчлерберлігі" Флорентен Погба може продовжити кар'єру в чемпіонаті Угорщини.

Флорентен Погба, який є братом хавбека англійського "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поля Погби, може перейти до будапештського "Ференцварош".

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За інформацією джерела, в послугах футболіста, який є вільним агентом, зацікавлений особисто наставник угорської команди український спеціаліст Сергій Ребров.

Нагадаємо, що останнім клубом Флорентена Погба був турецький "Генчлерберлігі", за який він зіграв всього 8 поєдинків та запам'ятався бійкою з одноклубниками.

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