Клуб Реброва планує посилитися братом Поля Погби
Гвінейський захисник "Генчлерберлігі" Флорентен Погба може продовжити кар'єру в чемпіонаті Угорщини.
Флорентен Погба, який є братом хавбека англійського "Манчестер Юнайтед" і збірної Франції Поля Погби, може перейти до будапештського "Ференцварош".
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За інформацією джерела, в послугах футболіста, який є вільним агентом, зацікавлений особисто наставник угорської команди український спеціаліст Сергій Ребров.
Нагадаємо, що останнім клубом Флорентена Погба був турецький "Генчлерберлігі", за який він зіграв всього 8 поєдинків та запам'ятався бійкою з одноклубниками.
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Джерело: 24 Канал
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