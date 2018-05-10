Клуб українського тренера виграв кубок Росії, але не зможе зіграти у Лізі Європи

Російський футбольний клуб "Тосно", який тренує українець Дмитро парфьонов, який виграв Кубок Росії, не зможе виступити у Лізі Європи.

Причиною є те, що клуб не зможе пройти процедуру ліцензування – час на це вже минув. Ще однією причиною є невідповідність фінансовому критерію – за даним російських ЗМІ, у ФК "Тосно" є заборгованість на 3 мільйони доларів.

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Відтак, попри те, що клуб виграв Кубок Росії, що дає право виступити у Лізі Європі наступного сезону, команда не братиме участь у єврокубках. Її місце отримає клуб, який займе шосте місце в чемпіонаті Росії. Зараз на це місце претендує одразу шість російських колективів.

Варто зазначити, що тренером російського клубу є український спеціаліст Дмитро Парфьонов. За тур до закінчення чемпіонату ФК "Тосно" перебуває у зоні вильоту з еліти російського футболу.

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