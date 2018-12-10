Клуб УПЛ можуть покинути одразу 7 футболістів
Одеський "Чорноморець" планує значно оновити склад команди під час зимової паузи в УПЛ.
Клуб вже покинув Владислав Хомутов і це лише початок перебудови в "Чорноморці", повідомляє Footboom.
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Команда також близька до того, щоб відпустити ще сім гравців першої команди.
Головний тренер "Чорноморця" Ангел Червенков підтвердив, що клуб протягом зимової перерви може не дорахуватися 6-8 футболістів. Моряки будуть робити ставку на своїх вихованців.
На зимову перерву "Чорноморець" пішов на передостанньому, 11-му місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 12 очок і випереджаючи на 4 бали останній "Арсенал-Київ".
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Джерело: 24 Канал
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