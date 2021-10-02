Клянуся, – Лукашенко назвав умови, за яких піде у відставку

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко перебуває при владі вже понад 27 років. Він стверджує, що готовий піти у відставку, але лише за певних умов.

Лукашенко вкотре цинічно звинуватив Захід у тиску на Білорусь. Самопроголошений президент заявив, що піде з посади, коли буде гарантований суверенітет країни.

Читайте також Лукашенко обіцяє безпеку польотів над Білоруссю, водночас погрожує новою посадкою літака

Що диктатор каже про свою відставку

Журналіст видання CNN звернув увагу на те, що Лукашенко – перший президент Білорусі. З огляду на це, американець поцікавився, чи буде, на його думку, у країни другий. У відповідь політик вирішив запевнити, що його відставка може статися "раніше, ніж думають".

Клянуся, я не збираюся бути президентом навіть до смерті. Клянуся. Все буде залежати від ситуації в Білорусі,

– відповів диктатор.

Він пояснив, що буде готовий покинути свою посаду, коли Білорусь почуватиме себе "впевнено та спокійно, а Захід не втручатиметься у ситуацію всередині країни". Й зазначив, що людина може очолювати країну скільки завгодно, якщо її обрав народ й вона "здорова й може нею керувати".

Попередні заяви Лукашенка