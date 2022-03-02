Ключова тактика росіян – гнати на убій свої війська, – МВС

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко записав чергове відеозвернення. У ньому він назвав тактику країни-агресорки.

У своєму зверненні Вадим Денисенко підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати наші міста, бомбардувати мирне населення, передає 24 канал.

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Ми зараз точно можемо сказати, що ключова тактика чи стратегія росіян – гнати на убій свої війська, тому що ми знищуємо їхні колони,

– наголосив він.

Радник додав, що лише за вчорашній день вдалося знищити понад 200 одиниць ворожої техніки.

Також він назвав другу частину стратегії окупанта. Вона полягає в тому, щоб бомбардувати міста України.

Крім того, Денисенко підкреслив: вороги вміють лише вбивати своїх і, на жаль, наше мирне населення.

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