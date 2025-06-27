Зеленський провів Ставку і дав спеціальні доручення: результат буде помітним для України

Володимир Зеленський 27 червня провів технологічну Ставку, на якій були детальні доповіді щодо дронів. Президент заявив, що головна ціль – виробляти максимум саме таких типів БпЛА, які потрібні на передовій і для захисту міст.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Звернення президента 27 червня

Верховний Головнокомандувач розповів, що провів технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Зокрема, про фінанси, виробництво, необхідні регуляторні спрощення.

Ключова ціль – виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також із врахуванням розвитку технологій ворога,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент розповів, що заслухав доповіді військового командування, Міноборони й Мінстратегпрому. Також була детальна доповідь розвідки щодо технологічних планів, щодо намірів Росії.

Масштабуємо український потенціал, зокрема щодо перехоплювачів. Я дав кілька спеціальних доручень – поки без деталей. Але результат має бути очевидний – збільшення виробництва в Україні та для України,

– наголосив глава держави.

Уточнив, що всі можливості – бізнесу, всі можливості – державним виробникам. Також президент підкреслив, що головне, аби масштаб українського виробництва та швидкість розвитку дронів були реально адекватними умовам війни.

Окрім того, Зеленський провів нараду з нашими дипломатами. Зокрема, МЗС, віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Також на ній була команда ОП.

Президент зауважив, що були дуже насичені тижні зустрічей у Європі, також у Канаді на саміті "Великої сімки". Розповів, що є домовленості щодо оборонних пакетів та спільного виробництва. Зокрема, з Великою Британією, Нідерландами, Канадою та іншими партнерами.

Є речі, які можемо зробити разом з Америкою. Багато домовленостей із Францією та Німеччиною. Все треба чітко реалізувати. І щодо спільного виробництва дронів та інвестицій, і щодо інших наших проєктів далекобійності, зокрема щодо ракет,

– зазначив Зеленський.

Також додав, що є рішення максимально прискоритися в санкційному тиску на Росію. Президент подякував нашим партнерам, які готують уже 18-й пакет санкцій у Європі. Зауважив, що були нові санкційні кроки Британії та Канади.

Працюємо щодо санкцій з усіма країнами "сімки" і також з іншими найбільш вагомими світовими юрисдикціями. Всі необхідні санкції світу проти Росії мають бути повністю реалізовані й у нас, в українській юрисдикції,

– підкреслив глава держави.

Додав, що так само – українські санкції проти всіх, хто допомагає країні-агресорці, проти всіх, хто тримає чи набуває бізнес-активи на тимчасово окупованих територіях і фактично спонсорує російську окупацію. Президент наголосив, що санкції України проти таких осіб теж мають бути повністю реалізовані в ключових юрисдикціях.

Відповідальність Росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на сто відсотків і мають не дозволяти Росії та її дружкам адаптуватися,

– наголосив президент.

Зеленський подякував усім, хто допомагає і хто працює на Україну.