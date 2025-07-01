Ключова подія минулого тижня – знищення складу боєприпасів у Харцизьку дронами СБУ, – експерт

Ключовою подією на фронті минулого тижня стало знищення великого складу боєприпасів Росії дронами СБУ. Успішна атака дозволить суттєво знизити наступальний потенціал ворога.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, передає 24 Канал.

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Експерт пояснив стратегію СБУ

Експерт підкреслює, що таких ударів кожен тиждень стає все більше.

У Харцизьку був один із найбільших складів боєприпасів росіян. Ключове слово тут "був". А значить знищена одна з основних тилових баз Росії. Саме далекобійні дрони СБУ вже завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів. Видна різниця між ударами, які росіяни наносять по наших містах і українським ударам по складах ворога. Удари росіян це, по суті, акти геноциду. Удари СБУ – це точкова демілітаризація армії Росії. Перша стратегія кривава і неефективна. Друга – це хірургічна робота професіоналів. Яка дає свій результат на полі бою,

– наголосив експерт.

Черненко підкреслює, що Cлужба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій. "Саме дрони СБУ вразили вже більше ніж пів сотні складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками. Мільйони російських снарядів не полетіли в наших воїнів, а були підірвані прямо на складах. І це без урахування вже знаменитої операції "Павутина", яка вже увійшла у підручники спецслужб по всьому світу", – пише екснардеп.

"Минулий тиждень був важким для всіх нас. Знову масові удари по мирних містах. Але, знаючи про удари ворога, треба бачити всю картину. Треба бачити українську відповідь, яку в першу чергу дають далекобійні дрони СБУ. І єдиний дієвий метод боротьби для України в цій війні – бити потужніше ніж ворог. Удари по складах боєприпасів у Харцизьку цілком можуть бути номіновані на премію "Краща бавовна літа". Хоча певен підопічні Малюка ще приготували для ворога чимало сюрпризів", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у Харцизьку дронами СБУ був підірваний один із найбільших складів боєприпасів. На відео зафіксовані численні вибухи та пожежа, яку було видно за десятки кілометрів.

