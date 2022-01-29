Ключові сектори: санкції США проти Росії знизять промисловий потенціал

Якщо Росія нападе на Україну, США застосують санкції, що призведуть до зниження російського промислового потенціалу. Мовиться про галузі авіації, морської справи, робототехніки та оборони.

Обмеження мають знизити виробничі потужності Росії. Натомість звичайні російські споживачі проблем не матимуть. Про це заявив співробітник Ради нацбезпеки Білого дому Пітер Харрелл.

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На що спрямують санкції

За словами Харелла, серйозні фінансові витрати понесуть великі російські фінансові установи. Крім того, планують запровадити низку досить жорстких заходів експортного контролю. Саме вони знизять здатність Росії здійснювати промислове виробництво в кількох ключових секторах.

Чиновник не вказав конкретно, на які сектори російської економіки спрямують санкції, проте ЗМІ пишуть про авіацію, морську справу, робототехніку, штучний інтелект, квантові обчислення та оборону.

Також Харрел додав, що у питанні санкцій США матимуть погодження з Європою. У Вашингтоні в цьому цілком впевнені.

Антиросійські санкції у разі вторгнення

Американська та українська розвідка припускають, що Росія може напасти на Україну у лютому 2022 року.

Глава МЗС України та головний дипломат Євросоюзу 27 січня говорили про санкції. Кулеба Боррель погодилися, що нові санкції повинні стримати Росію від втілення агресивних планів.

Євросоюз спільно з Великою Британією та США почали розробляти санкції, які вдарять по економіці Росії. Обмежень не минути, якщо Москва продовжить ескалацію проти України.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що її країна готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що санкції потрібно запроваджувати вже, а не чекати нападу Росії.

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