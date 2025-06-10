У КМВА пояснили, чому лунала тривога в Києві, якщо не було загрози

Удень 10 червня в кількох районах Києва було чутно сигнал тривоги. Втім, Повітряні сили чи монітори не писали про загрозу для столиці. В КМВА пояснили, що відбулося.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тимура Ткаченка.

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Деякі моніторингові канали припустили, що це міг бути збій. Але причина тривоги в столиці виявилася іншою.

Сьогодні в окремих районах міста було чути сигнал "Повітряна тривога". Звертаю увагу, що це пов'язано із плановою технічною перевіркою систем оповіщення населення. Можливі повторні тестові увімкнення,

– написав Тимур Ткаченко.

Він додав: якщо буде реальна загроза й оголошена повітряна тривога, про це негайно повідомлять через офіційні канали.

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Нагадаємо, що про повітряну тривогу пишуть телеграм-канали КМДА і КМВА. Причину тривоги вказують у Повітряних силах.

Також мають спрацьовувати застосунки повітряних тривог – або можна поглянути на онлайн-карту повітряних тривог. Вона інтерактивна, тобто зміни відображаються в реальному часі.

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