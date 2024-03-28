КМВА не виключає загрози від спроб ДРГ окупантів проникнути на територію Києва

У Київській міській військовій адміністрації провели невідкладне засідання Ради оборони міста щодо забезпечення безпеки в столиці. Одним з обговорюваних питань стала потенційна загроза проникнення ворожих ДРГ у місто.

Попри це, киян закликали не панікувати та зберігати спокій. Адже всі ці попередження і вживані заздалегідь заходи були для того, щоб захистити українську столицю від нових можливих загроз з боку Росії.

Цікаво Наші діти бігли до укриттів під ракетами: Кулеба звернувся до Заходу із терміновою заявою

У КМВА не виключають можливої загрози від російських ДРГ

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що російська влада може потенційно залучати агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в українській столиці.

Крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника,

– зазначив Мрочко.

Посадовець також зазначив, що враховуючи всі ці рішення Рада оборони української столиці ухвалила відповідні рішення, які допоможуть уникнути потенційної загрози з боку ворога. Одним із таких заходів є протидія ворожим ІПСО.

"Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці", – наголосив начальник КМВА.

Він також закликав містян зберігати спокій і не панікувати. Адже військова адміністрація вживає превентивних заходів аби Київ та його жителі були надійно захищені.

Варто зазначити, що сама столиця є надійно захищеною від ворога. Адже наші військові постійно укріплюють кордон на півночі та моніторять ситуацію щодо можливого пересування російських окупаційних військ на цьому напрямку.