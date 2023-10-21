Працюють різні види озброєнь: у КМВА розкрили "секрети" протиповітяної оборони Києва

Росія продовжує завдавати по Києву ударів ракетами та дронами-камікадзе. Водночас українська ППО збиває майже всі повітряні цілі, проте не гарантує стовідсоткового захисту.

Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що навколо Києва побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається з різних видів озброєнь.

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Ефективність систематично підвищують

ППО столиці складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23.

Також у сил протиповітряної оборони є ЗРК С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення,

– зазначив Попко.

Водночас начальник КМВА зауважив, що жодна протиповітряна оборона не гарантує завжди 100% безпеки. Він наголосив, що люди теж повинні бути відповідальними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, які лунають тоді, коли є загроза.

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