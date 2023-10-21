Працюють різні види озброєнь: у КМВА розкрили "секрети" протиповітяної оборони Києва
Джерело:ТСН
Росія продовжує завдавати по Києву ударів ракетами та дронами-камікадзе. Водночас українська ППО збиває майже всі повітряні цілі, проте не гарантує стовідсоткового захисту.
Очільник КМВА Сергій Попко розповів, що навколо Києва побудована багаторівнева система протиповітряної оборони. Вона складається з різних видів озброєнь.
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Ефективність систематично підвищують
ППО столиці складається із мобільних вогневих груп, зенітно-ракетних комплексів різної дальності. На озброєні мобільних груп стоять: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК - "Piorun", "Ігла", "Стріла", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ЗСУ "Шилка", ЗУ-23.
Також у сил протиповітряної оборони є ЗРК С-300, "Бук ", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".
Ми систематично і сплановано підвищуємо ефективність ППО Києва. Зокрема, збільшуємо кількість мобільних вогневих груп, які захищають небо у складі сил ППО. Також ведеться робота із удосконалення їхнього технічного оснащення,
– зазначив Попко.
Водночас начальник КМВА зауважив, що жодна протиповітряна оборона не гарантує завжди 100% безпеки. Він наголосив, що люди теж повинні бути відповідальними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, які лунають тоді, коли є загроза.
України отримає ППО від Німеччини взимку
- У Німеччині дали обіцянку надалі постачати озброєння Україні. Відомо, що Берлін уже займається підготовкою зимового пакета військової допомоги. Під час свого виступу у Бундестазі канцлер Олаф Шольц пролив світло на те, що очікувати Україні. За його словами, основою цього пакета допомоги будуть саме засоби протиповітряної оборони, необхідні для захисту від російських атак.
- Водночас до анонсованого пакета входитиме "все, що необхідно для протиповітряної оборони".
- Звернімо увагу на те, що німецьке Міністерство оборони раніше заявляло, що планує надати нашій країні додаткову установку ЗРК Patriot, а також нові системи IRIS-T, нові зенітні установки Gepard і боєприпаси.