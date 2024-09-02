Росія атакувала Київ: скільки людей постраждали

2 вересня 2024, 09:12
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Автор: Діана Квасневська

Джерело:

Київська міська військова адміністрація

Росія вдосвіта 2 вересня атакувала Київ ракетами та дронами. Ворожі уламки впали в чотирьох районах столиці.

У КМВА розповідали, що ворог завдав по Києву комбінованого ракетного удару. По столиці били крилатими та балістичними ракетами, а також дронами. 

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Що відомо про поранених внаслідок атаки на Київ

Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях,
– заявила влада. 

У Київській міській військовій адміністрації додали, що наслідки атаки ліквідовують.

Росія атакувала Київ вдосвіта 2 вересня

Влада заявила, що вони уточнюють дані щодо руйнувань. Проте відомо, що ворожі уламки впали в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах столиці. 

За попередніми даними, спалахнули машини та зазнали пошкоджень нежитлові приміщення. 

Мер міста Віталій Кличко заявив, що:

  • у Святошинському районі на одному з місць падіння уламків горіли 4 автомобілі, пожежу ліквідували. Також там пошкоджені МАФи біля станції метро "Святошин", а також вікна будівлі станції метрополітену. Станція працює;
  • у Голосіївському районі пошкоджений корпус котельні, пожежу ліквідували;
  • у Шевченківському районі сталося загоряння на території одного з підприємств.