Росія атакувала Київ: скільки людей постраждали

Росія вдосвіта 2 вересня атакувала Київ ракетами та дронами. Ворожі уламки впали в чотирьох районах столиці.

У КМВА розповідали, що ворог завдав по Києву комбінованого ракетного удару. По столиці били крилатими та балістичними ракетами, а також дронами.

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Що відомо про поранених внаслідок атаки на Київ

Внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях,

– заявила влада.

У Київській міській військовій адміністрації додали, що наслідки атаки ліквідовують.

Росія атакувала Київ вдосвіта 2 вересня

Влада заявила, що вони уточнюють дані щодо руйнувань. Проте відомо, що ворожі уламки впали в Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах столиці.

За попередніми даними, спалахнули машини та зазнали пошкоджень нежитлові приміщення.

Мер міста Віталій Кличко заявив, що: